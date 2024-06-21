Армения признала Палестину как государство

В ведомстве заявили, что Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, которые призывают к немедленному прекращению огня в Секторе Газа.

В МИД подчеркнули, что Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного примирения между еврейским и палестинским народами.

"На различных международных площадках мы всегда выступали за мирное и всеобъемлющее урегулирование палестинского вопроса и поддерживаем принцип "двух государств" решения израильско-палестинского конфликта", - говорится в сообщении.