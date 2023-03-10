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Вірменія відмовилася від квоти заступника генсекретаря ОДКБ

Фото: Вірменія відмовилася від квоти заступника генсекретаря ОДКБ (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Влада Вірменії прийняла рішення відмовитись від квоти заступника генерального секретаря Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-секретар МЗС республіки Ваана Унаняна.

Чому саме Єреван прийняв таке рішення - Унанян не розповів. Однак на початку 2023 року міноборони Вірменії відмовилось проводити навчання ОДКБ на своїй території. Причиною цьому є їх недоцільність.

Що цьому передувало

Нагадаємо, раніше Росія анонсувала спільні навчання країн-членів ОДКБ під назвою "Непорушне братство-2023" і вони, як очікувалося, мали пройти на території Вірменії.

Втім зовсім нещодавно прем’єр Вірменії Нікол Пашинян різко висловився в сторону РФ.

Він заявив, що так звана російська "миротворча місія" у Нагірному Карабаху (ця територія вже не перший рік є причиною збройного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном, в якому РФ підтримує Єреван) не виконує своїх зобов'язань.

Простими словами, Єреван незадоволений тим, що росіяни не в змозі "утримувати" Лачинський коридор. А тепер і "Непорушне братство" російського диктатора Володимира Путіна тріщить по швах.

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