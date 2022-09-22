Вірменія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Матч Вірменія – Україна відбудеться 24 вересня в Єревані. Поєдинок прийме Республіканський стадіон імені Вазгена Саркісяна. Старт зустрічі призначений на 16:00 за київським часом.

Австрійська контора Bwin визначила команду Олександра Петракова безумовним фаворитом протистояння. На перемогу "синьо-жовтих" приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,51. Тим часом імовірність успіху збірної Вірменії оцінили балом 6,50. Навіть нічия вірогідніша – кеф 4,10.

Оптимісти можуть закластися на розгромну перемогу збірної України з перспективним коефіцієнтом 10,00. Ставка на гольовий фестиваль із голами обох команд у кожному з таймів збільшить виграш у 19 разів.

Тим часом британці з William Hill ще менше вірять у вірмен. На їхню перемогу приймають ставки з кефом 7,00. На нічию можна поставити зі схожим балом 3,80. Натомість потенційна перемога збірної України оцінена коефіцієнтом 1,50.

Персональні фанати Артема Довбика почали приглядатися до ставки з двома голами та більше форварда "Дніпра-1" з привабливим кефом 9,00. Поставити ж на вольову перемогу "синьо-жовтих" можна з непоганим коефіцієнтом 8,50.

Раніше лави збірної України покинув дует виконавців. Голкіпер Трубін поїхав допомогти молодіжці в плей-офф кваліфікації до Євро-2023 проти Словаччини U-21. Натомість хавбек Коваленко заліковуватиме травму в складі "Спеції".