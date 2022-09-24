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Петраков обрав зайвого футболіста на матч із Вірменією

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Єреван, Субота 24 вересня 2022 10:26
Петраков обрав зайвого футболіста на матч із Вірменією Фото: Збірна України на тренуванні (uaf.ua)
Автор: Антон Федорців

З'явилася офіційна заявка збірної України на поєдинок 5-го туру Ліги націй УЄФА проти вірмен.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Вірменія – Україна відбудеться 24 вересня в Єревані. Поєдинок прийме Республіканський стадіон імені Вазгена Саркісяна. Старт зустрічі призначений на 16:00 за київським часом.

Тренерський штаб збірної України визначився з переліком виконавців, які можуть зіграти проти кавказької збірної в Лізі націй. До заявки потрапили 23 гравці, серед них – три воротарі (Волинець, Лунін, Різник). Натомість втратив шанс дебютувати в національній команді оборонець Едуард Сарапій.

Офіційна заявка національної команди на матч Вірменія – Україна (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Євген Волинець, 12. Андрій Лунін, 23. Дмитро Різник

Захисники: 2. Валерій Бондар, 3. Богдан Михайліченко, 4. Сергій Кривцов, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 18. Олександр Тимчик, 19. Тарас Качараба, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Данило Ігнатенко, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Піхальонок, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик

Раніше лави збірної України покинув дует виконавців. Голкіпер Трубін поїхав допомогти молодіжці в плей-офф кваліфікації до Євро-2023 проти Словаччини U-21. Натомість хавбек Коваленко заліковуватиме травму в складі "Спеції".

До слова, раніше підготували анонс поєдинку збірних Вірменії та України в Лізі націй 2022/23.

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