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Армения – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Фото: В этот раз Николай Шапаренко против Армении не сыграет (uefa.com)
Автор: Антон Федорцив

В пятом туре Лиги наций УЕФА 2022/23 сборная Армении примет национальную команду Украины.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Армения – Украина состоится 24 сентября в Ереване. Поединок примет Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна. Старт встречи назначен на 16:00 по киевскому времени.

Австрийская контора Bwin определила команду Александра Петракова безусловным фаворитом противостояния. На победу "сине-желтых" принимают ставки со скромным коэффициентом 1,51. Тем временем вероятность успеха сборной Армении оценили баллом 6,50. Даже ничья более вероятна – кэф 4,10.

Оптимисты могут заложиться на разгромную победу сборной Украины с перспективным коэффициентом 10,00. Ставка на голевой фестиваль с голами обеих команд в каждом из таймов увеличит выигрыш в 19 раз.

Тем временем британцы из William Hill еще меньше верят в армян. На их победу принимают ставки с кэфом 7,00. На ничью можно поставить с похожим баллом 3,80. Потенциальная победа сборной Украины оценена коэффициентом 1,50.

Персональные фанаты Артема Довбика начали присматриваться к ставке с двумя голами и больше форварда "Днепра-1" с привлекательным кэфом 9,00. Поставить же на волевую победу "сине-желтых" можно с хорошим коэффициентом 8,50.

Ранее ряды сборной Украины покинул дуэт исполнителей. Голкипер Трубин уехал помочь молодежке в плей-офф квалификации к Евро-2023 против Словакии U-21. В свою очередь хавбек Коваленко будет залечивать травму в составе "Специи".

Напомним, что украинская сборная потерпела разгром от Шотландии в Глазго.

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