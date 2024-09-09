Вірменія та ЄС розпочали переговори про безвізовий режим

Як повідомляється, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів зустріч із віцепрезидентом Європейської комісії Маргаритисом Схінасом у Єревані.

"Я радий, що в наших відносинах помітні зміни. Починаються переговори щодо лібералізації візового режиму, прийнято рішення про підтримку Республіки Вірменія Європейським фондом миру, що ми дуже цінуємо", - зазначив Пашинян.

На зустрічі також було ухвалено рішення про підтримку Вірменії Європейським фондом миру. Також у країні зараз активно ведуться дискусії про можливість вступу країни до ЄС.

Своєю чергою віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що зацікавленість ЄС у розвитку відносин із Вірменією та просуванні реформ у цій державі. Також Схінас сподівається на ефективну співпрацю з урядом Вірменії щодо діалогу про візову лібералізацію.