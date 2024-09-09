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Вірменія та ЄС розпочали переговори про безвізовий режим

Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Європейський Союз у понеділок, 9 вересня, почав переговори про лібералізацію візового режиму з Вірменією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".

Як повідомляється, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів зустріч із віцепрезидентом Європейської комісії Маргаритисом Схінасом у Єревані.

"Я радий, що в наших відносинах помітні зміни. Починаються переговори щодо лібералізації візового режиму, прийнято рішення про підтримку Республіки Вірменія Європейським фондом миру, що ми дуже цінуємо", - зазначив Пашинян.

На зустрічі також було ухвалено рішення про підтримку Вірменії Європейським фондом миру. Також у країні зараз активно ведуться дискусії про можливість вступу країни до ЄС.

Своєю чергою віцепрезидент Єврокомісії зазначив, що зацікавленість ЄС у розвитку відносин із Вірменією та просуванні реформ у цій державі. Також Схінас сподівається на ефективну співпрацю з урядом Вірменії щодо діалогу про візову лібералізацію.

Безвізовий режим з ЄС

Нагадаємо, лідери ЄС вперше пообіцяли розпочати переговори про лібералізацію візового режиму з Єреваном на саміті Східного партнерства з Вірменією та п’ятьма іншими колишніми радянськими республіками, ще у 2017 році.

У липні 2024 року стало відомо, що посли Європейського Союзу дали "зелене світло" для початку діалогу про безвіз з Вірменією та погодили надання військової допомоги з Європейського фонду миру.

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