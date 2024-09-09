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Армения и ЕС начали переговоры о безвизовом режиме

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский Союз в понедельник, 9 сентября, начал переговоры о либерализации визового режима с Арменией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянскую службу "Радио Свобода".

Как сообщается, премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии Маргаритисом Схинасом в Ереване.

"Я рад, что в наших отношениях заметны изменения. Начинаются переговоры по либерализации визового режима, принято решение о поддержке Республики Армения Европейским фондом мира, которое мы очень ценим", - отметил Пашинян.

На встрече также было принято решение о поддержке Армении Европейским фондом мира. Также в стране сейчас активно ведутся дискуссии о возможности вступления страны в ЕС.

В свою очередь вице-президент Еврокомиссии отметил, что заинтересованность ЕС в развитии отношений с Арменией и продвижении реформ в этом государстве. Также Схинас надеется на эффективное сотрудничество с правительством Армении по диалогу о визовой либерализации.

Безвизовый режим с ЕС

Напомним, лидеры ЕС впервые пообещали начать переговоры о либерализации визового режима с Ереваном на саммите Восточного партнерства с Арменией и пятью другими бывшими советскими республиками еще в 2017 году.

В июле 2024 года стало известно, что послы Европейского Союза дали "зеленый свет" для начала диалога о безвизе с Арменией и согласовали оказание военной помощи из Европейского фонда мира.

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ЕвросоюзАрменияБезвизовый режим