UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності країн

Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Наталія Кава

Єреван та Баку змогли домовитися про взаємне визнання територіальної цілісності країн.

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРА.

За його словами, Вірменія готова до розблокування всіх транспортних та економічних коридорів. Країна також готова для відкриття регіональних комунікацій у рамках суверенітету країн.

При цьому президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що існують передумови нормалізації взаємовідносин між Єреваном і Баку на основі взаємного визнання територіальної цілісності.

Карабаський конфлікт

Між Вірменією та Азербайджаном з 18 століття триває багаторічний етнічний конфлікт за контроль над Нагірним Карабахом. У 1921 році після складних суперечок у радянському керівництві Нагірний Карабах був переданий Азербайджанській РСР.

Однак після розпаду СРСР конфлікт виходить на новий рівень. Так, 30 серпня 1991 Азербайджанська Республіка оголошує незалежність, а 2 вересня 1991 року проголошена незалежна Нагірно-Карабаська Республіка, але Баку оголосив цей акт незаконним

В результаті цього розпочалась війна між Вірменією і "силами самооборони Нагірного Карабаху". Тоді вірменські сили взяли під контроль не лише більшу частину території НКАО, але й захопили території ще сімох азербайджанських районів. Це призвело до того, що Карабах були вимушені залишити близько одного мільйона азербайджанців, а Нагірно-Карабаська Республіка так і залишилась невизнаною державою.

У 2020 році у районі сталося загострення між Азербайджаном та Вірменією. Тоді Азербайджан вирішив силою повернути втрачені території та розпочав наступ - він зміг прорвати вірменську оборону і повернути дві третини територій.

У 2022 році, на фоні вторгнення Росії в Україну, відбулись азербайджансько-вірменські зіткнення, в ході яких війська Азербайджану обстрілювали територію Вірменії. Тоді Вірменія зверталась за допомогою до РФ, але там їй відмовили.

У квітні 2023 року Пашинян погодився з тим, що Нагірний Карабах, який Єреван завжди, хоч і не оголошуючи про це офіційно, вважав своєю частиною юридично є частиною Азербайджану.

Він також заявляв, що Вірменія готова визнати територію Азербайджану площею 86 600 квадратних кілометрів, що включає і Нагірний Карабах за умови забезпечення безпеки вірменського населення.

В середині травня Азербайджан та Вірменія домовились відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ільхам АлієвАзербайджанБакуАрменияЕреван