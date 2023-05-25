Вірменія та Азербайджан домовилися про взаємне визнання територіальної цілісності країн

Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на АРА.

За його словами, Вірменія готова до розблокування всіх транспортних та економічних коридорів. Країна також готова для відкриття регіональних комунікацій у рамках суверенітету країн.

При цьому президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що існують передумови нормалізації взаємовідносин між Єреваном і Баку на основі взаємного визнання територіальної цілісності.

Карабаський конфлікт

Між Вірменією та Азербайджаном з 18 століття триває багаторічний етнічний конфлікт за контроль над Нагірним Карабахом. У 1921 році після складних суперечок у радянському керівництві Нагірний Карабах був переданий Азербайджанській РСР.

Однак після розпаду СРСР конфлікт виходить на новий рівень. Так, 30 серпня 1991 Азербайджанська Республіка оголошує незалежність, а 2 вересня 1991 року проголошена незалежна Нагірно-Карабаська Республіка, але Баку оголосив цей акт незаконним

В результаті цього розпочалась війна між Вірменією і "силами самооборони Нагірного Карабаху". Тоді вірменські сили взяли під контроль не лише більшу частину території НКАО, але й захопили території ще сімох азербайджанських районів. Це призвело до того, що Карабах були вимушені залишити близько одного мільйона азербайджанців, а Нагірно-Карабаська Республіка так і залишилась невизнаною державою.

У 2020 році у районі сталося загострення між Азербайджаном та Вірменією. Тоді Азербайджан вирішив силою повернути втрачені території та розпочав наступ - він зміг прорвати вірменську оборону і повернути дві третини територій.

У 2022 році, на фоні вторгнення Росії в Україну, відбулись азербайджансько-вірменські зіткнення, в ході яких війська Азербайджану обстрілювали територію Вірменії. Тоді Вірменія зверталась за допомогою до РФ, але там їй відмовили.

У квітні 2023 року Пашинян погодився з тим, що Нагірний Карабах, який Єреван завжди, хоч і не оголошуючи про це офіційно, вважав своєю частиною юридично є частиною Азербайджану.

Він також заявляв, що Вірменія готова визнати територію Азербайджану площею 86 600 квадратних кілометрів, що включає і Нагірний Карабах за умови забезпечення безпеки вірменського населення.

В середині травня Азербайджан та Вірменія домовились відновити переговори про делімітацію кордонів та нормалізацію відносин між країнами.

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