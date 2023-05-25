Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности стран

Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на АРА.

По его словам, Армения готова к разблокированию всех транспортных и экономических коридоров. Страна готова для открытия региональных коммуникаций в рамках суверенитета стран.

При этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что есть предпосылки нормализации взаимоотношений между Ереваном и Баку на основе взаимного признания территориальной целостности.

Карабахский конфликт

Между Арменией и Азербайджаном с XVIII века продолжается многолетний этнический конфликт за контроль над Нагорным Карабахом. В 90-х годах прошлого века, после распада СССР, была провозглашена независимая Нагорно-Карабахская Республика, однако Баку объявил этот акт незаконным.

В результате началась война между Арменией и "силами самообороны Нагорного Карабаха". Тогда армянские силы взяли под контроль не только большую часть территории НКАО, но и захватили еще семь азербайджанских районов. Это привело к тому, что Карабах были вынуждены покинуть около одного миллиона азербайджанцев, а Нагорно-Карабахская Республика так и осталась непризнанным государством.

В 2020 году в районе произошло обострение между Азербайджаном и Арменией. Тогда Азербайджан решил силой вернуть утраченные территории и приступил к наступлению - он смог прорвать армянскую оборону и вернуть две трети территорий.

В 2022 году, на фоне вторжения России в Украину, произошли азербайджанско-армянские столкновения, в ходе которых войска Азербайджана обстреливали территорию Армении. Тогда Армения обращалась за помощью в РФ, но там ей было отказано.

В апреле 2023 года Пашинян согласился с тем, что Нагорный Карабах, который Ереван всегда, хоть и не объявляя об этом официально, считал своей частью юридически часть Азербайджана.

Он также заявлял, что Армения готова признать территорию Азербайджана площадью 86 600 квадратных километров, включающую и Нагорный Карабах при обеспечении безопасности армянского населения.

В середине мая Азербайджан и Армения договорились возобновить переговоры о делимитации границ и нормализации отношений между странами.

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