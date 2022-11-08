Вірменія та Азербайджан домовилися прискорити мирні переговори, - Держдеп США

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян та глава МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов домовилися на переговорах у Вашингтоні прискорити пошук мирного рішення та сформувати дорожню карту.

Про це заявив представник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг .

"Міністри закордонних справ погодилися прискорити свої переговори. Учорашній день був позитивним у тому сенсі, що дві сторони зустрілися, вони виявили багато сфер розбіжностей, наприкінці дня вони змогли домовитися про спільну заяву", - підкреслив Прайс.

За його словами, у ході переговорів дві країни змогли домовитися про продовження зустрічей, прямий діалог і дипломатію в наступні тижні.

Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про бажання укласти мирний договір із Азербайджаном. Розраховує зробити це до кінця року.