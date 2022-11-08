Армения и Азербайджан договорились ускорить мирные переговоры, - Госдеп США

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов договорились на переговорах в Вашингтоне ускорить поиск мирного решения и сформировать дорожную карту.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Министры иностранных дел согласились ускорить свои переговоры. Вчерашний день был положительным в том смысле, что две стороны встретились, они выявили многие области разногласий, в конце дня они смогли договориться о совместном заявлении", - подчеркнул Прайс.

По его словам, в ходе переговоров две страны смогли договориться о продолжении встреч, прямом диалоге и дипломатии в последующие недели.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании заключить мирный договор с Азербайджаном. Рассчитывает сделать это до конца года.