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Армения и Азербайджан договорились ускорить мирные переговоры, - Госдеп США

Фото: представитель Госдепартамента США Нед Прайс (usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов договорились на переговорах в Вашингтоне ускорить поиск мирного решения и сформировать дорожную карту.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.

"Министры иностранных дел согласились ускорить свои переговоры. Вчерашний день был положительным в том смысле, что две стороны встретились, они выявили многие области разногласий, в конце дня они смогли договориться о совместном заявлении", - подчеркнул Прайс.

По его словам, в ходе переговоров две страны смогли договориться о продолжении встреч, прямом диалоге и дипломатии в последующие недели.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании заключить мирный договор с Азербайджаном. Рассчитывает сделать это до конца года.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно правительство Армении предложило властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы.

После этого ОБСЕ заявила о намерении отправить команду по оценке потребностей на границе двух стран.

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АрменияАзербайджанСоединенные Штаты Америки