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Вірменія сподівається на швидке заключення миру з Азербайджаном, - Пашинян

Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Вірменія заявила про сподівання найближчими місяцями укласти мирну угоду з Азербайджаном та встановити з ним дипломатичні відносини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиоанням на Голос Америки.

"Найближчими місяцями ми сподіваємося підписати з Азербайджаном угоду про мир та встановлення дипломатичних відносин", - сказав прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на форумі в Тбілісі.

Водночас, премє'р Азербайджану Алі Асадов заявив, що вони теж прагнуть миру та відновлення транспортного сполучення з Вірменією ще з 2020 року, але прогрес залежить і від Єревана.

Ситуація навколо Нагірного Карабаху

19-20 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху. Баку заявило про досягнення цілей у регіоні та відновлення територіальної цілісності. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.

Згодом Пашинян визнав площу Азербайджану в 86,6 тисяч кв. км, включно з Нагірним Карабахом. А 9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Вірменією.

Водночас, за даними Politico, Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.

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