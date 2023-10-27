Армения надеется на скорейшее заключение мира с Азербайджаном, - Пашинян

Армения заявила о надежде в ближайшие месяцы заключить мирное соглашение с Азербайджаном и установить с ним дипломатические отношения.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Голос Америки.
"В ближайшие месяцы мы надеемся подписать с Азербайджаном соглашение о мире и установлении дипломатических отношений", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на форуме в Тбилиси.
В то же время, премьер Азербайджана Али Асадов заявил, что они тоже стремятся к миру и восстановлению транспортного сообщения с Арменией еще с 2020 года, но прогресс зависит и от Еревана.
19-20 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности. Армения отказалась опрокидывать свою армию на территорию региона.
Впоследствии Пашинян признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км , включая Нагорный Карабах. А 9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов заключить мирное соглашение с Арменией.
В то же время, по данным Politico, Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели.
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