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Вірменія сподівається до кінця року укласти мирний договір з Азербайджаном

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Середа 26 жовтня 2022 16:40
Вірменія сподівається до кінця року укласти мирний договір з Азербайджаном Фото: Нікол Пашинян, прем'єр Вірменії (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Сергій Пишкін

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про бажання укласти мирний договор з Азербайджаном. Розраховує зробити це до кінця року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання АМИ "Новости-Армения".

"Я хочу, щоб договір було укладено до кінця цього року. Наскільки це реалістично? Відповім так: я і уряд докладемо всіх можливих зусиль, щоб це було реально", - заявив прем'єр.

Водночас Пашинян заявив, що до підписання мирного договору Вірменія та Азербайджан повинні бажано завершити роботи з делімітації.

"Наскільки це реалістично? Якщо враховувати те, що в Празі ми досягли домовленості про те, що це відбудеться на підставі кордонів 1991 року, це може бути реально, тому що ці кордони, по суті, відомі", - заявив він.

За словами прем'єра, також повинен розпочатись міжнародно видимий діалог між Нагірним Карабахом і Азербайджаном.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно уряд Вірменії запропонував владі Азербайджану провести комісію з делімітації кордону.

Після цього ОБСЄ заявила про намір відправити команду з оцінки потреб на кордон двох країн.

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