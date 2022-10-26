Вірменія сподівається до кінця року укласти мирний договір з Азербайджаном

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про бажання укласти мирний договор з Азербайджаном. Розраховує зробити це до кінця року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на місцеве видання АМИ "Новости-Армения" .

"Я хочу, щоб договір було укладено до кінця цього року. Наскільки це реалістично? Відповім так: я і уряд докладемо всіх можливих зусиль, щоб це було реально", - заявив прем'єр.

Водночас Пашинян заявив, що до підписання мирного договору Вірменія та Азербайджан повинні бажано завершити роботи з делімітації.

"Наскільки це реалістично? Якщо враховувати те, що в Празі ми досягли домовленості про те, що це відбудеться на підставі кордонів 1991 року, це може бути реально, тому що ці кордони, по суті, відомі", - заявив він.

За словами прем'єра, також повинен розпочатись міжнародно видимий діалог між Нагірним Карабахом і Азербайджаном.