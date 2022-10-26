ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Армения надеется до конца года заключить мирный договор с Азербайджаном

Новина українською →
Среда 26 октября 2022 16:40
Армения надеется до конца года заключить мирный договор с Азербайджаном Фото: Никол Пашинян, премьер Армении (facebook.com/Mir24TV)
Автор: Сергей Пышкин

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании заключить мирный договор с Азербайджаном. Рассчитывает сделать это до конца года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на местное издание АМИ "Новости-Армения".

"Я хочу, чтобы договор был заключен до конца этого года. Насколько это реалистично? Отвечу так: я и правительство приложим все возможные усилия, чтобы это было реально", - заявил премьер.

В то же время Пашинян заявил, что до подписания мирного договора Армения и Азербайджан должны желательно завершить работы по делимитации.

"Насколько это реалистично? Если учитывать, что в Праге мы достигли договоренности о том, что это произойдет на основании границ 1991 года, это может быть реально, потому что эти границы, по сути, известны", - заявил он.

По словам премьера, также должен начаться международный диалог между Нагорным Карабахом и Азербайджаном.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно правительство Армении предложило властям Азербайджана провести комиссию по делимитации границы.

После этого ОБСЕ заявила о намерении отправить команду по оценке потребностей на границе двух стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Армения Азербайджан
NEWS
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев