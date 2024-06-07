Вірменія різко відповіла на погрози з боку Росії

Вірменія закликала Росію не говорити з країною риторикою погроз, хоч прямих, хоч непрямих. Це не впливає на суспільство у Єревані.
Про це заявив спікер Національних зборів Вірменії Ален Симонян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Вірменія".
Раніше заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявляв, що "необдумані кроки Вірменії, які забезпечать повний допуск західників до національних баз даних, до чутливої для безпеки країни інформації", нібито можуть унеможливити повернення до спільної роботи щодо створення єдиного оборонного простору з Росією та іншими країнами ОДКБ.
Спікер парламенту Вірменії закликав Росію припинити загрожувати країні та припинити говорити про ОДКБ.
"Коли говорять про ОДКБ, нехай скажуть, де проходить кордон ОДКБ, і які мають зобов'язання, як у партнерів з ОДКБ, так і сторони договору Вірменія-Росія. Досить робити подібні заяви, пов'язані з нашою суверенною територією", - сказав Симонян.
Він також заявив, що Вірменія не веде переговори з якоюсь країною і не обговорює розміщення будь-якої військової бази або приєднання до якогось стратегічного альянсу.
Спікер парламенту назвав абсурдом припущення про допуск західників до якихось інформаційних баз.
"Досить говорити з нами в такій риториці, вистачить нам загрожувати – прямо чи опосередковано. На суспільство нашої країни це не впливає, має протилежний ефект", - додав Симонян.
Вірменія почала різко висловлюватися на адресу Росії після початку військової операції Азербайджану в Нагірному Карабаху. Москва намагається відкидати всі звинувачення з боку Єревана.
Після цього уряд Вірменії вирішив заморозити свої відносини з ОДКБ і у травні стало відомо, що країна не фінансуватиме діяльність Організації договору про колективну безпеку цього року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.