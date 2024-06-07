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Вірменія різко відповіла на погрози з боку Росії

Архівне фото: спікер Національних зборів Вірменії Ален Симонян (apa az)
Автор: Дмитро Браславський

Вірменія закликала Росію не говорити з країною риторикою погроз, хоч прямих, хоч непрямих. Це не впливає на суспільство у Єревані.

Про це заявив спікер Національних зборів Вірменії Ален Симонян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини-Вірменія".

Раніше заступник глави МЗС РФ Михайло Галузін заявляв, що "необдумані кроки Вірменії, які забезпечать повний допуск західників до національних баз даних, до чутливої ​​для безпеки країни інформації", нібито можуть унеможливити повернення до спільної роботи щодо створення єдиного оборонного простору з Росією та іншими країнами ОДКБ.

Спікер парламенту Вірменії закликав Росію припинити загрожувати країні та припинити говорити про ОДКБ.

"Коли говорять про ОДКБ, нехай скажуть, де проходить кордон ОДКБ, і які мають зобов'язання, як у партнерів з ОДКБ, так і сторони договору Вірменія-Росія. Досить робити подібні заяви, пов'язані з нашою суверенною територією", - сказав Симонян.

Погрози РФ не впливають на суспільство у Вірменії

Він також заявив, що Вірменія не веде переговори з якоюсь країною і не обговорює розміщення будь-якої військової бази або приєднання до якогось стратегічного альянсу.

Спікер парламенту назвав абсурдом припущення про допуск західників до якихось інформаційних баз.

"Досить говорити з нами в такій риториці, вистачить нам загрожувати – прямо чи опосередковано. На суспільство нашої країни це не впливає, має протилежний ефект", - додав Симонян.

Відносини Росії та Вірменії

Вірменія почала різко висловлюватися на адресу Росії після початку військової операції Азербайджану в Нагірному Карабаху. Москва намагається відкидати всі звинувачення з боку Єревана.

Після цього уряд Вірменії вирішив заморозити свої відносини з ОДКБ і у травні стало відомо, що країна не фінансуватиме діяльність Організації договору про колективну безпеку цього року.

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