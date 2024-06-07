Армения резко ответила на угрозы со стороны России

Ранее заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин заявлял, что "необдуманные шаги Армении, которые обеспечат полный допуск западников к национальным базам данных, к чувствительной для безопасности страны информации", якобы могут сделать невозможным возврат к совместной работе по созданию единого оборонного пространства с Россией и других стран ОДКБ.

Спикер парламента Армении призвал Россию прекратить угрожать стране и перестать говорить об ОДКБ.

"Когда говорят об ОДКБ, пусть скажут, где проходит граница ОДКБ, и какие обязательства, как у партнеров по ОДКБ, так и стороны договора Армения-Россия. Достаточно делать подобные заявления, связанные с нашей суверенной территорией", - сказал Симонян.

Угрозы РФ не влияют на общество в Армении

Он также заявил, что Армения не ведет переговоры с какой-либо страной и не обсуждает размещение какой-либо военной базы или присоединения к какому-либо стратегическому альянсу.

Спикер парламента назвал абсурдом предположение о допуске западников к каким-либо информационным базам.

"Довольно говорить с нами в такой риторике, хватит нам угрожать - прямо или косвенно. На общество нашей страны это не влияет, имеет противоположный эффект", - добавил Симонян.