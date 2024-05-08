Вірменія не фінансуватиме діяльність Організації договору про колективну безпеку в поточному році.

Про це заявив прес-секретар МЗС Вірменії Ані Бадалян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Factor.am .

У дипломатичному відомстві уточнили, що Вірменія утримається від участі в договорі про колективну безпеку 2024 року з питань бюджету.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков раніше заявляв, що Вірменія хоче утриматися від фінансування ОДКБ.

Видання уточнило, що Вірменія не вийшла з ОДКБ, водночас країна не бере участі в діяльності структури, зокрема у спільних військових навчаннях. Членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.