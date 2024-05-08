Вірменія відмовилася фінансувати ОДКБ, до якої входить Росія
Вірменія не фінансуватиме діяльність Організації договору про колективну безпеку в поточному році.
Про це заявив прес-секретар МЗС Вірменії Ані Бадалян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Factor.am.
У дипломатичному відомстві уточнили, що Вірменія утримається від участі в договорі про колективну безпеку 2024 року з питань бюджету.
Помічник російського диктатора Юрій Ушаков раніше заявляв, що Вірменія хоче утриматися від фінансування ОДКБ.
Видання уточнило, що Вірменія не вийшла з ОДКБ, водночас країна не бере участі в діяльності структури, зокрема у спільних військових навчаннях. Членами ОДКБ є Росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.
Що цьому передувало
Відносини Вірменії та Росії різко погіршилися за останні пів року, прем'єр Нікол Пашинян неодноразово звинувачував керівництво Кремля в невиконанні зобов'язань перед Єреваном.
Уже в лютому Пашинян сказав, що уряд готовий юридично заморозити участь країни в ОДКБ, якщо позиція організації щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться.
А пізніше він додав, що Вірменія може вийти з ОДКБ, якщо там не пояснять, у чому вбачають свою "зону відповідальності" в країні.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.