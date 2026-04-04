UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Вірменія пригрозила Росії виходом з ОДКБ і назвала умову

15:40 04.04.2026 Сб
2 хв
У Єревані заявили, що жорстка реакція можлива у разі підвищення ціни на російський газ
aimg Марія Науменко
Фото: прапор Вірменії (Getty Images)

Спікер парламенту Вірменії Ален Симонян заявив, що Єреван може ухвалити рішення про вихід з ОДКБ і ЄАЕС, якщо Росія піде на підвищення ціни на газ для країни.

Як повідомляється, про це Симонян сказав 4 квітня на брифінгу перед позачерговим засіданням партії "Громадянський договір", коментуючи зустріч прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і президента РФ Володимира Путіна.

За словами спікера парламенту, подібні розмови між сторонами не є новими, а питання цін на газ чи інші товари обговорюються вже багато років.

Симонян заявив, що якщо буде ухвалене відповідне рішення, Вірменія "прийме своє рішення" і вийде як з ОДКБ, так і з ЄАЕС.

Водночас він наголосив, що не думає, ніби до цього дійде, оскільки після цього між лідерами двох країн відбулася "дуже хороша, продуктивна і плідна розмова".

За його словами, прем’єр Вірменії під час контактів із російською стороною озвучив позицію Єревана, а оцінки, які з’явилися з цього приводу в інтернеті, загалом збігаються з його баченням.

"Ми нічого не робили проти Росії, нічого не робимо і нічого не будемо робити, але водночас захищатимемо інтереси Республіки Вірменія", - підкреслив спікер парламенту.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян під час зустрічі з Володимиром Путіним наголошував, що у його країні немає політв’язнів, а соціальні мережі залишаються повністю вільними. Він також заявляв, що демократія для Єревана є принциповим питанням, навіть попри те, що частина громадян вважає рівень політичної активності надмірним.
Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяВірменія