Вірменія пригрозила Росії виходом з ОДКБ і назвала умову

Як повідомляється, про це Симонян сказав 4 квітня на брифінгу перед позачерговим засіданням партії "Громадянський договір", коментуючи зустріч прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна і президента РФ Володимира Путіна.

За словами спікера парламенту, подібні розмови між сторонами не є новими, а питання цін на газ чи інші товари обговорюються вже багато років.

Симонян заявив, що якщо буде ухвалене відповідне рішення, Вірменія "прийме своє рішення" і вийде як з ОДКБ, так і з ЄАЕС.

Водночас він наголосив, що не думає, ніби до цього дійде, оскільки після цього між лідерами двох країн відбулася "дуже хороша, продуктивна і плідна розмова".

За його словами, прем’єр Вірменії під час контактів із російською стороною озвучив позицію Єревана, а оцінки, які з’явилися з цього приводу в інтернеті, загалом збігаються з його баченням.

"Ми нічого не робили проти Росії, нічого не робимо і нічого не будемо робити, але водночас захищатимемо інтереси Республіки Вірменія", - підкреслив спікер парламенту.