Вірменія придбає у Франції зброю для захисту свого неба

Французькі виробники готові продати Вірменії техніку для протиповітряної оборони.
Про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода Вірменія".
Міністр заявив, що зустрінеться з вірменським колегою Суреном Папікяном.
За його словами, вони планують офіційно оформити придбання Вірменією "певної кількості зброї у французьких виробників", зокрема підписати угоду, яка дозволить Єревану "забезпечити захист свого неба".
"Дуже важливо дати Вірменії можливість захистити своє цивільне населення і забезпечити захист своїх кордонів", - заявив Лекорню.
Однак більше подробиць він не надав.
Ситуація навколо Нагірного Карабаху
19 та 20 вересня Азербайджан провів "антитерористичні заходи локального характеру" у Нагірному Карабаху. Баку заявило про досягнення цілей у регіоні та відновлення територіальної цілісності. Вірменія відмовилася перекидати свою армію на територію регіону.
Згодом Пашинян визнав площу Азербайджану в 86,6 тисячі кв. км, включно з Нагірним Карабахом.
9 жовтня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що готовий укласти мирну угоду з Вірменією в столиці Грузії Баку.
Водночас за даними Politico, Азербайджан може вторгнутися до Вірменії найближчими тижнями.
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