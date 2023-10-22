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Армения приобретет у Франции оружие для защиты своего неба

Фото: министр обороны Франции Себастьян Лекорню (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Французские производители готовы продать Армении технику для противовоздушной обороны.

Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорня, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода Армения".

Министр заявил, что встретится с армянским коллегой Суреном Папикяном.

По его словам, они планируют официально оформить приобретение Арменией "определенного количества оружия у французских производителей", в частности подписать соглашение, которое позволит Еревану "обеспечить защиту своего неба".

"Очень важно дать Армении возможность защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ", - заявил Лекорню. 

Однако больше подробностей он не предоставил.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

19 и 20 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности. Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона.

Впоследствии Пашинян признал площадь Азербайджана в 86,6 тысячи кв. км, включая Нагорный Карабах.

9 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов заключить мирное соглашение с Арменией в столице Грузии Баку.

В то же время, по данным Politico, Азербайджан может вторгнуться в Армению в ближайшие недели.

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