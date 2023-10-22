Армения приобретет у Франции оружие для защиты своего неба

Министр заявил, что встретится с армянским коллегой Суреном Папикяном.

По его словам, они планируют официально оформить приобретение Арменией "определенного количества оружия у французских производителей", в частности подписать соглашение, которое позволит Еревану "обеспечить защиту своего неба".

"Очень важно дать Армении возможность защитить свое гражданское население и обеспечить защиту своих границ", - заявил Лекорню.

Однако больше подробностей он не предоставил.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха

19 и 20 сентября Азербайджан провел "антитеррористические мероприятия локального характера" в Нагорном Карабахе. Баку заявило о достижении целей в регионе и восстановлении территориальной целостности. Армения отказалась перебрасывать свою армию на территорию региона.