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Вірменія поглиблює співпрацю зі США, РФ відповідає погрозами, - ISW

Четвер 16 січня 2025 04:15
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Вірменія поглиблює співпрацю зі США, РФ відповідає погрозами, - ISW Фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вірменія зміцнює свої відносини із західними партнерами на тлі погіршення відносин з Росією. Кремль реагує на новий курс Єревана погрозами і тиском.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що 14 січня Вірменія та США заснували Комісію стратегічного партнерства, що стало вагомим кроком у двосторонніх відносинах.

Держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян формалізували угоду, спрямовану на розширення двосторонньої співпраці в економічній, безпековій, оборонній та управлінській сферах.

Блінкен констатував підтримку США суверенітету і територіальної цілісності Вірменії.

Гостра реакція Кремля

Водночас, речник Кремля Дмитро Пєсков розкритикував угоду про партнерство, звинувативши США в дестабілізації ситуації на Південному Кавказі.

Віце-прем'єр-міністр Росії Олексій Оверчук та міністр закордонних справ Сергій Лавров також висловили невдоволення тим, що уряд Вірменії схвалив 9 січня законопроект про вступ до Європейського Союзу (ЄС).

Обидва стверджували, що потенційне майбутнє членство Вірменії в ЄС несумісне з членством Вірменії в Євразійському економічному союзі (ЄАЕС) під керівництвом Росії та розцінюють законопроект про вступ Вірменії до ЄС як потенційний вихід з ЄАЕС.

Оверчук і Лавров також заявили, що такі рішення є суверенним правом Вірменії. Однак вони наголосили на потенційних наслідках, що посилюють давню практику Кремля щодо погроз і тиску на сусідні країни за допомогою непрямих і прямих засобів.

"Реакція Кремля на поглиблення зв'язків Вірменії із Заходом демонструє ширшу російську стратегію підриву суверенітету сусідніх і раніше колонізованих країн. Початкові ультиматуми і завуальований примус часто переростають у прямі дії та військове насильство, коли російський вплив кидає виклик, як це сталося в Грузії, Молдові та Україні", - констатують в ISW.

Зближення Вірменії з Європейським Союзом

У липні 2024 року посли країн ЄС схвалили початок переговорів про безвізовий режим із Вірменією та надання країні військової допомоги з Європейського фонду миру.

9 січня вірменський уряд схвалив проект закону про вступ країни до ЄС. Рішення має бути схвалене парламентом та підтверджене на референдумі.

У грудні прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про "заморозку" участі країни в ОДКБ і зазначив, що "ми пройшли точку неповернення" до членства в цій організації.

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