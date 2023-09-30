Вірменія подала до суду ООН позов проти Азербайджану

В Четвер, 28 вересня, Вірменія подала позов проти Азербайджану до Міжнародного суду ООН у зв'язку з імовірним порушенням Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації щодо вірменського населення Нагірного Карабаху.

"Республіка Вірменія, посилаючись на статтю 41 статуту і статтю 73 регламенту суду, направила вчора до суду прохання про вказівку тимчасових заходів для збереження і захисту прав, закріплених у Міжнародній конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації", - зазначили в прес-релізі суду.

Єреван закликає суд ООН підтвердити зобов'язання Азербайджану щодо відмови "від вчинення будь-яких дій, прямо або побічно спрямованих на витіснення етнічних вірмен, що залишилися, з Нагірного Карабаху".

Ситуація в Нагірному Карабаху

19 вересня Азербайджан оголосив про початок "антитерористичних заходів локального характеру" у Нагірному Карабаху. У регіоні розпочалася операція азербайджанської армії.Вірменія у відповідь відмовилася спрямовувати туди свою армію.

Народ Вірменії виступив із жорсткою критикою влади, зокрема прем'єра Нікола Пашиняна. На вулицях Єревана розпочалися протести, а операція Азербайджану завершилася за день.

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