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Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана

Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН по обвинению в дискриминации в Нагорном Карабахе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.

В четверг, 28 сентября, Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в связи с вероятным нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха. 

"Республика Армения, ссылаясь на статью 41 устава и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметили в пресс-релизе суда.

Ереван призывает суд ООН подтвердить обязательства Азербайджана по отказу "от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха".

Ситуация в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии, Армения в ответ отказалась направлять туда свою армию.

Народ Армении выступил с жесткой критикой власти, в частности премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана начались протесты, а операция Азербайджана завершилась через день.

Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.

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