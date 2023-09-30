Армения подала в суд ООН иск против Азербайджана

Армения подала иск против Азербайджана в суд ООН по обвинению в дискриминации в Нагорном Карабахе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News.
В четверг, 28 сентября, Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН в связи с вероятным нарушением Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации в отношении армянского населения Нагорного Карабаха.
"Республика Армения, ссылаясь на статью 41 устава и статью 73 регламента суда, направила вчера в суд просьбу об указании временных мер для сохранения и защиты прав, закрепленных в Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - отметили в пресс-релизе суда.
Ереван призывает суд ООН подтвердить обязательства Азербайджана по отказу "от совершения любых действий, прямо или косвенно направленных на вытеснение оставшихся этнических армян из Нагорного Карабаха".
19 сентября Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Нагорном Карабахе. В регионе началась операция азербайджанской армии, Армения в ответ отказалась направлять туда свою армию.
Народ Армении выступил с жесткой критикой власти, в частности премьера Никола Пашиняна. На улицах Еревана начались протесты, а операция Азербайджана завершилась через день.
Все ее детали можете узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.