Вірменія може відключити російське ТБ через втручання у внутрішні справи

У Вірменії заговорили про можливе припинення трансляції російських телеканалів у національному телепросторі.

Про це заявив голова Національних зборів Вірменії Ален Сімонян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменський ресурс Mamul.am.

Коментуючи справу власника групи компаній "Ташир" Самвела Карапетяна (прокремлівський бізнесмен - ред.) та її можливий вплив на відносини між Єреваном і Москвою Сімонян сказав, що низка проросійських експертів та медіа вже позбавлені доступу до Вірменії

"Їхні "програми" давно закрито в нашій країні, а в’їзд - заборонено.Але якщо їхні державні телеканали дозволяють собі втручатися у внутрішні справи Вірменії, можливо, ми також повинні закрити їм доступ до квартир наших громадян", - зазначив голова парламенту.

Він також додав, що російські телеведучі, яких транслюють у Вірменії, "погіршують атмосферу та шкодять вірменсько-російським відносинам". Сімонян різко висловився на їхню адресу, назвавши їх "дегенератами".