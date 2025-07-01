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Вірменія може відключити російське ТБ через втручання у внутрішні справи

Вівторок 01 липня 2025 16:58
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Вірменія може відключити російське ТБ через втручання у внутрішні справи Фото: Вірменія може відключити російське ТБ через втручання у внутрішні справи (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У Вірменії заговорили про можливе припинення трансляції російських телеканалів у національному телепросторі.

Про це заявив голова Національних зборів Вірменії Ален Сімонян, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вірменський ресурс Mamul.am.

Коментуючи справу власника групи компаній "Ташир" Самвела Карапетяна (прокремлівський бізнесмен - ред.) та її можливий вплив на відносини між Єреваном і Москвою Сімонян сказав, що низка проросійських експертів та медіа вже позбавлені доступу до Вірменії

"Їхні "програми" давно закрито в нашій країні, а в’їзд - заборонено.Але якщо їхні державні телеканали дозволяють собі втручатися у внутрішні справи Вірменії, можливо, ми також повинні закрити їм доступ до квартир наших громадян", - зазначив голова парламенту.

Він також додав, що російські телеведучі, яких транслюють у Вірменії, "погіршують атмосферу та шкодять вірменсько-російським відносинам". Сімонян різко висловився на їхню адресу, назвавши їх "дегенератами".

Самвел Карапетян - російський мільярдер вірменського походження, власник і президент групи компаній "Ташир". Він переїхав до Росії. Станом на останні роки він входив до списку найбагатших людей Росії за версією Forbes.

Його бізнес-імперія охоплює понад 200 компаній у різних галузях - будівництво, енергетика, нерухомість, торгівля, виробництво. Основні активи зосереджені в Москві та інших регіонах Росії.

Раніше РБК-Україна писало, що українська співачка Софія Ротару виступила на розкішному святкуванні дня народження Етері Карапетян - дружини російського мільярдера Самвела Карапетяна. Урочистий захід відбувся в Москві.

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