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Армения может отключить российское ТВ из-за вмешательства во внутренние дела

Вторник 01 июля 2025 16:58
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Армения может отключить российское ТВ из-за вмешательства во внутренние дела Фото: Армения может отключить российское ТВ из-за вмешательства во внутренние дела (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В Армении заговорили о возможном прекращении трансляции российских телеканалов в национальном телепространстве.

Об этом заявил председатель Национального собрания Армении Ален Симонян, сообщает РБК-Украина со ссылкой на армянский ресурс Mamul.am.

Комментируя дело владельца группы компаний "Ташир" Самвела Карапетяна (прокремлевский бизнесмен - ред.) и его возможное влияние на отношения между Ереваном и Москвой Симонян сказал, что ряд пророссийских экспертов и медиа уже лишены доступа в Армению

"Их "программы" давно закрыты в нашей стране, а въезд - запрещен. Но если их государственные телеканалы позволяют себе вмешиваться во внутренние дела Армении, возможно, мы также должны закрыть им доступ к квартирам наших граждан", - отметил председатель парламента.

Он также добавил, что российские телеведущие, которых транслируют в Армении, "ухудшают атмосферу и вредят армяно-российским отношениям". Симонян резко высказался в их адрес, назвав их "дегенератами".

Самвел Карапетян - российский миллиардер армянского происхождения, владелец и президент группы компаний "Ташир". Он переехал в Россию. По состоянию на последние годы он входил в список самых богатых людей России по версии Forbes.

Его бизнес-империя охватывает более 200 компаний в различных отраслях - строительство, энергетика, недвижимость, торговля, производство. Основные активы сосредоточены в Москве и других регионах России.

Ранее РБК-Украина писало, что украинская певица София Ротару выступила на роскошном праздновании дня рождения Этери Карапетян - жены российского миллиардера Самвела Карапетяна. Торжественное мероприятие состоялось в Москве.

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