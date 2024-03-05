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Вірменія може до осені подати заявку на вступ в ЄС, - ЗМІ

Архівне фото: прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян хоче, щоб країна подала заявку на вступ до Євросоюзу не пізніше осені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hraparak.

Видання вказує, що наприкінці минулого тижня Нікол Пашинян відвідав парламент і зустрівся з членами партії. Члени фракції зробили висновок, що Вірменія зробить рішучі кроки щодо зміни свого зовнішньополітичного курсу.

На порядку денному стояли питання, пов'язані з початком процесу вступу Вірменії до числа кандидатів у члени ЄС.

"Пашинян дав зрозуміти, що Захід вимагає практичних кроків щодо відокремлення від Росії і видалення її з регіону, і в нинішній ситуації у Вірменії немає іншого вибору, окрім як виконати вимоги Заходу, тому що Росія повернулася до нас спиною давно", - пише видання.

Терміни подання заявки

Нікол Пашинян висловив думку своїм товаришам по команді під час закритого засідання в розширеному складі парламенту. 

А сам він виклав свою позицію в контексті того, що інтереси безпеки Вірменії вимагають стати кандидатом на членство в ЄС якщо не у військовому сенсі, то хоча б в економічному, що дасть змогу Вірменії стати сильнішою. 

"Пашинян також представив терміни подачі заявки: Вірменія повинна подати заявку не пізніше осені", - йдеться в матеріалі.

Що про це говорили раніше

Нещодавно спікер Національних зборів Ален Симонян заявив, що Республіка Вірменія має замислитися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі.

"Ми готові і будемо рухатися в тому напрямку, який забезпечить нам найбільшу безпеку, і сьогодні демократія, будучи демократичною країною, є нашою найбільшою системою безпеки", - сказав Симонян.

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