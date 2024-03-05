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Армения может до осени подать заявку на вступление в ЕС, - СМИ

Архивное фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Премьер-министр Армении Никол Пашинян хочет, чтобы страна подала заявку на вступление в Евросоюз не позднее осени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hraparak.

Издание указывает, что в конце прошлой недели Никол Пашинян посетил парламент и встретился с членами партии. Члены фракции сделали вывод, что Армения предпримет решительные шаги по изменению своего внешнеполитического курса.

На повестке дня стояли вопросы, связанные с началом процесса вступления Армении в число кандидатов в члены ЕС.

"Пашинян дал понять, что Запад требует практических шагов по отделению от России и удалению ее из региона, и в нынешней ситуации у Армении нет другого выбора, кроме как выполнить требования Запада, потому что Россия повернулась к нам спиной давно", - пишет издание.

Сроки подачи заявки

Никол Пашинян высказал мнение своим товарищам по команде во время закрытого заседания в расширенном составе парламента. 

А сам он изложил свою позицию в контексте того, что интересы безопасности Армении требуют стать кандидатом на членство в ЕС если не в военном смысле, то хотя бы в экономическом, что позволит Армении стать сильнее. 

"Пашинян также представил сроки подачи заявки: Армения должна подать заявку не позднее осени", - говорится в материале.

Что об этом говорили раньше

Недавно спикер Национального собрания Ален Симонян заявил, что Республика Армения должна задуматься о возможности стать кандидатом на членство в Евросоюзе.

"Мы готовы и будем двигаться в том направлении, которое обеспечит нам наибольшую безопасность, и сегодня демократия, будучи демократической страной, является нашей самой большой системой безопасности", - сказал Симонян.

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