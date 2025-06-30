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Вірменія готова обговорити з Азербайджаном місце та дату підписання мирної угоди, - МЗС

Понеділок 30 червня 2025 13:18
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Вірменія готова обговорити з Азербайджаном місце та дату підписання мирної угоди, - МЗС Фото: Арарат Мірзоян, голова Міністерства закордонних справ Вірменії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вірменія готова до обговорень з Азербайджаном щодо місця і дати підписання мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Арарат Мірзоян, якого цитує Report.

Під час пресконференції в Єревані з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, Мірзоян заявив, що ознайомив її з прогресом у нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном. Прогрес, за його словами, повинен призвести до якнайшвидшого підписання угоди про встановлення міждержавних відносин і стійкий мир Баку та Єреваном.

Він додав, що Вірменія готова до конструктивного просування діалогу і до завершення всіх необхідних процедур, пов'язаних з укладенням мирної угоди.

"Вірменія готова почати обговорення з Азербайджаном для визначення місця і дати підписання мирної угоди", - відзначив Мірзоян.

Конфлікт Вірменії та Азербайджану

Конфлікт між країнами через регіон Нагірний Карабах розпочався у 1988 році, а режим припинення вогню встановили лише у травні 1994 року.

У вересні 2023-го Азербайджан оголосив "антитерористичну операцію" у Нагірному Карабасі, унаслідок чого повернув регіон під свій контроль.

Станом на вересень 2024-го голова вірменського уряду Нікол Пашинян заявляв, що країна погодила з Азербайджаном 13 пунктів мирного договору, а ще два пункти погоджено частково.

У червні 2025-го Пашинян стверджував, що Вірменія розраховує підписати з Азербайджаном мирну угоду вже до кінця цього року.

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