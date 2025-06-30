Вірменія готова обговорити з Азербайджаном місце та дату підписання мирної угоди, - МЗС

Вірменія готова до обговорень з Азербайджаном щодо місця і дати підписання мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міністерства закордонних справ (МЗС) Арарат Мірзоян, якого цитує Report.

Під час пресконференції в Єревані з верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каєю Каллас, Мірзоян заявив, що ознайомив її з прогресом у нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном. Прогрес, за його словами, повинен призвести до якнайшвидшого підписання угоди про встановлення міждержавних відносин і стійкий мир Баку та Єреваном.

Він додав, що Вірменія готова до конструктивного просування діалогу і до завершення всіх необхідних процедур, пов'язаних з укладенням мирної угоди.

"Вірменія готова почати обговорення з Азербайджаном для визначення місця і дати підписання мирної угоди", - відзначив Мірзоян.