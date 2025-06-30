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Армения готова обсудить с Азербайджаном место и дату подписания мирного соглашения, - МИД

Понедельник 30 июня 2025 13:18
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Армения готова обсудить с Азербайджаном место и дату подписания мирного соглашения, - МИД Фото: Арарат Мирзоян, глава Министерства иностранных дел Армении (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Армения готова к обсуждениям с Азербайджаном относительно места и даты подписания мирного соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Арарат Мирзоян, которого цитирует Report.

Во время пресс-конференции в Ереване с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас, Мирзоян заявил, что ознакомил ее с прогрессом в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Прогресс, по его словам, должен привести к скорейшему подписанию соглашения об установлении межгосударственных отношений и устойчивый мир Баку и Ереваном.

Он добавил, что Армения готова к конструктивному продвижению диалога и к завершению всех необходимых процедур, связанных с заключением мирного соглашения.

"Армения готова начать обсуждение с Азербайджаном для определения места и даты подписания мирного соглашения", - отметил Мирзоян.

Конфликт Армении и Азербайджана

Конфликт между странами из-за региона Нагорный Карабах начался в 1988 году, а режим прекращения огня установили только в мае 1994 года.

В сентябре 2023-го Азербайджан объявил "антитеррористическую операцию" в Нагорном Карабахе, в результате чего вернул регион под свой контроль.

По состоянию на сентябрь 2024-го глава армянского правительства Никол Пашинян заявлял, что страна согласовала с Азербайджаном 13 пунктов мирного договора, а еще два пункта согласованы частично.

В июне 2025-го Пашинян утверждал, что Армения рассчитывает подписать с Азербайджаном мирное соглашение уже до конца этого года.

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