Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Без вирізів і камер на поверхні: Apple готує iPhone із суцільним екраном

13:39 22.05.2026 Пт
Замість звичних плоских екранів розробники планують перейти на дисплеї, скло яких рівномірно загинається з чотирьох боків
aimg Ольга Завада
Apple перенесе Face ID під екран у ювілейному iPhone (фото: Unsplash)

Компанія Apple, ймовірно, розпочала тестування прототипів своїх майбутніх флагманів, які мають вийти на ринок у 2027 році. Головною особливістю нових iPhone має стати кардинальна зміна дизайну фронтальної панелі.

Про це пише РБК-Україна, посилаючись на інформацію інсайдера DCS у Weibo.

Аналітики пов'язують такі радикальні експерименти із підготовкою до 20-ї річниці з моменту виходу найпершого iPhone.

Інсайдери з ланцюжків постачань повідомляють, що Apple зараз активно оцінює прототипи майбутніх лінійок iPhone 19 Pro та спеціальної ювілейної моделі, яка може отримати назву iPhone 20 або iPhone XX.

Головна мета інженерів - створити повністю монолітний девайс без фізичних вирізів на екрані, де камери та датчики будуть цілковито інтегровані під матрицю.

Apple повертає забуті тренди?

Ідея загнутих екранів не є новою для ринку смартфонів - свого часу подібні формати "екранів-водоспадів" активно експлуатували китайські бренди та компанія Samsung.

Проте Apple планує переосмислити цю концепцію, зробивши акцент на ергономіці та витонченості:

Технологія мікровигинів. Повідомляється, що Apple спільно із Samsung Display працює над створенням особливих "мікрозагнутих" (micro-curved) OLED-панелей. Завдяки цьому скло плавно закруглюватиметься по всьому периметру корпусу.

Впровадження технології COE. Нові матриці створюються із використанням технології Color Filter on Encapsulation (колірний фільтр на інкапсуляції). Це дозволить зробити дисплей значно тоншим, суттєво знизити його енергоспоживання та підвищити загальну яскравість екрана.

На актуальній стадії виробничих тестів прототипи iPhone 19 Pro все ще мають звичний круглий виріз для фронтальної камери. Проте інсайдери висловлюють впевненість, що до релізу фінальних версій Apple спробує мінімізувати або повністю приховати цей елемент.

Потенційна лінійка смартфонів Apple на 2027-2028 роки

Згідно зі свіжими витоками, стратегія Apple може передбачати розділення технологій між класичними Pro-версіями та преміальною ювілейною моделлю.

Попередній план випуску нових пристроїв виглядає так:

iPhone 19 Pro отримає нову вигнуту з чотирьох боків панель, однак може зберегти акуратний точковий виріз для камери.

iPhone 19 Pro Max - збільшена версія із загнутим по чотирьох боках склом.

iPhone 20/XX (Ювілейне видання) - безрамковий дизайн (all-screen), де і Face ID, і селфі-модуль будуть на 100% заховані під екран.

iPhone 19 та iPhone Air - базові моделі, реліз яких може зміститися на весну 2028 року.

Найбільшим викликом для інженерів Купертіно залишається саме якість зйомки підекранної селфі-камери. Технологія Face ID уже зараз демонструє оптимальні результати під час тестів у прихованому стані; своєю чергою, оптика для фотографій вимагає ідеальної прозорості шарів OLED-матриці.

Якщо Apple вдасться вирішити цю проблему без втрати чіткості знімків, світ нарешті побачить повністю суцільний, "скляний" iPhone, про який свого часу мріяв Стів Джобс.

