"Вирізав серце оленя". Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним

Російський диктатор Володимир Путін дуже налякав нині покійного екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі під час спільного полювання у 2013 році.
Про це розповів колишній сенатор від партії Берлусконі "Вперед, Італіє!" Фабріціо Чікітто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.
За словами Чікітто, цю історію йому розповів сам Берлусконі. Так, у 2013 році Путін під час спільної відпустки з Берлусконі запропонував йому сходити на полювання. Сам Берлусконі, розповідаючи цю історію Чікітто, стверджував, що ніколи до цього не тримав в руках рушниці, але Путін наполягав та дав йому зброю.
Чікітто слова Берлусконі.
Після цього, згідно з історією Берлусконі, Путін задоволено подивився на колишнього італійського прем'єра та сказав: "
Як додав Чікітто, після того, як Берлусконі розповів йому цю історію, між ними постала тривала тиша, після чого екс-прем'єр прокоментував ситуацію: "
Берлусконі не просто мав тісні дружні відносини з Путіним, але й займав відверто антиукраїнську позицію. У 2022 році італійський екс-прем'єр виправдовував російське повномасштабне вторгнення в Україну. Берлусконі стверджував, що Путін напав на Україну не з власної волі, а його до цього підштовхнуло російське населення та російські міністри.
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