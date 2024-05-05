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"Вирізав серце оленя". Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним

Фото: Сільвіо Берлусконі, колишній прем'єр Італії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російський диктатор Володимир Путін дуже налякав нині покійного екс-прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі під час спільного полювання у 2013 році.

Про це розповів колишній сенатор від партії Берлусконі "Вперед, Італіє!" Фабріціо Чікітто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

За словами Чікітто, цю історію йому розповів сам Берлусконі. Так, у 2013 році Путін під час спільної відпустки з Берлусконі запропонував йому сходити на полювання. Сам Берлусконі, розповідаючи цю історію Чікітто, стверджував, що ніколи до цього не тримав в руках рушниці, але Путін наполягав та дав йому зброю.

Чікітто слова Берлусконі.

Після цього, згідно з історією Берлусконі, Путін задоволено подивився на колишнього італійського прем'єра та сказав: "

Як додав Чікітто, після того, як Берлусконі розповів йому цю історію, між ними постала тривала тиша, після чого екс-прем'єр прокоментував ситуацію: "

Дружба Берлусконі з Путіним

Берлусконі не просто мав тісні дружні відносини з Путіним, але й займав відверто антиукраїнську позицію. У 2022 році італійський екс-прем'єр виправдовував російське повномасштабне вторгнення в Україну. Берлусконі стверджував, що Путін напав на Україну не з власної волі, а його до цього підштовхнуло російське населення та російські міністри.

Детальніше про те, хто такий Берлусконі та що ще він говорив про Україну, читайте в публікації РБК-Україна (проект Styler).

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