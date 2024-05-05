"Вирізав серце оленя". Друг Берлусконі розповів моторошну історію про полювання з Путіним

За словами Чікітто, цю історію йому розповів сам Берлусконі. Так, у 2013 році Путін під час спільної відпустки з Берлусконі запропонував йому сходити на полювання. Сам Берлусконі, розповідаючи цю історію Чікітто, стверджував, що ніколи до цього не тримав в руках рушниці, але Путін наполягав та дав йому зброю.

Чікітто слова Берлусконі.

Після цього, згідно з історією Берлусконі, Путін задоволено подивився на колишнього італійського прем'єра та сказав: "

Як додав Чікітто, після того, як Берлусконі розповів йому цю історію, між ними постала тривала тиша, після чого екс-прем'єр прокоментував ситуацію: "