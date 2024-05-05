"Вырезал сердце оленя". Друг Берлускони рассказал жуткую историю об охоте с Путиным

По словам Чикитто, эту историю ему рассказал сам Берлускони. Так, в 2013 году Путин во время совместного отпуска с Берлускони предложил ему сходить на охоту. Сам Берлускони, рассказывая историю Чикитто, утверждал, что никогда до этого не держал в руках ружья, но Путин настаивал и дал ему оружие.

Чикитто слова Берлускони.

После этого, согласно истории Берлускони, Путин довольно посмотрел на бывшего итальянского премьера и сказал: "

Как добавил Чикитто, после того, как Берлускони рассказал ему эту историю, между ними возникла продолжительная тишина, после чего экс-премьер прокомментировал ситуацию: "