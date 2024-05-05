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"Вырезал сердце оленя". Друг Берлускони рассказал жуткую историю об охоте с Путиным

Фото: Сильвио Берлускони, бывший премьер Италии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский диктатор Владимир Путин очень напугал ныне покойного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони во время совместной охоты в 2013 году.

Об этом рассказал бывший сенатор от партии Берлускони "Вперед, Италия!" Фабрицио Чикитто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Corriere della Sera.

По словам Чикитто, эту историю ему рассказал сам Берлускони. Так, в 2013 году Путин во время совместного отпуска с Берлускони предложил ему сходить на охоту. Сам Берлускони, рассказывая историю Чикитто, утверждал, что никогда до этого не держал в руках ружья, но Путин настаивал и дал ему оружие.

Чикитто слова Берлускони.

После этого, согласно истории Берлускони, Путин довольно посмотрел на бывшего итальянского премьера и сказал: "

Как добавил Чикитто, после того, как Берлускони рассказал ему эту историю, между ними возникла продолжительная тишина, после чего экс-премьер прокомментировал ситуацию: "

Дружба Берлускони с Путиным

Берлускони не просто имел тесные дружеские отношения с Путиным, но и занимал откровенно антиукраинскую позицию. В 2022 году итальянский экс-премьер оправдывал российское полномасштабное вторжение в Украину. Берлускони утверждал, что Путин напал на Украину не по своей воле, а его к этому подтолкнуло российское население и российские министры.

Детальнее о том, кто такой Берлускони и что еще он говорил об Украине, читайте в публикации РБК-Украина (проект Styler).

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