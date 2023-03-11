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Все вирішується за добу. Як оформити догляд за родичем в умовах евакуації

Фото: як оформити догляд за родичем в умовах евакуації (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Родичі, евакуюючись на безпечну територію, можуть оформити соціальний догляд, скажімо, за своєю слабкою бабусею, яку вивезли у тилову область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

"І послугу стаціонарного догляду, й будь-яку іншу соціальну послугу у період воєнного стану можна отримати за місцем звернення, незалежно від зареєстрованого чи задекларованого місця проживання", - йдеться в повідомленні..

Зокрема, спрощений механізм надання соціальних послуг екстрено розроблений Мінсоцполітики, діє з квітня.

"В умовах воєнного часу все вирішується протягом однієї доби. Евакуйовану з небезпечної території людину, яка втратила уміння до самообслуговування, приймуть на догляд в соціальний заклад лише за її заявою чи заявою людини, яка її супроводжує", - кажуть в відомстві.

Оформлення медичної картки, переведення пенсії, отримання довідки про доходи, відновлення документів, що посвідчують особу, тепер покладено на надавача соціальних послуг, якщо місцеві органи влади делегували йому такі повноваження.

"Головне в кризовій ситуації - якомога швидше розпочати надання допомоги, щоб людина у найкоротший термін отримала дах над головою, одяг, харчування, транспортні, консультаційні послуги, психологічну підтримку, догляд", - додали в Мінсоцполітики.

Як повідомлялось, Мінреінтеграції пропонує ввести примусову евакуацію дітей з їхніми батьками із зон активних бойових дій. При цьому від такої евакуації не можна буде відмовитись.

Нагадаємо, у поліції повідомили, що в Бахмуті залишається менше 40 дітей, їхня евакуація продовжується.

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