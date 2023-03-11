Все вирішується за добу. Як оформити догляд за родичем в умовах евакуації

"І послугу стаціонарного догляду, й будь-яку іншу соціальну послугу у період воєнного стану можна отримати за місцем звернення, незалежно від зареєстрованого чи задекларованого місця проживання", - йдеться в повідомленні..

Зокрема, спрощений механізм надання соціальних послуг екстрено розроблений Мінсоцполітики, діє з квітня.

"В умовах воєнного часу все вирішується протягом однієї доби. Евакуйовану з небезпечної території людину, яка втратила уміння до самообслуговування, приймуть на догляд в соціальний заклад лише за її заявою чи заявою людини, яка її супроводжує", - кажуть в відомстві.

Оформлення медичної картки, переведення пенсії, отримання довідки про доходи, відновлення документів, що посвідчують особу, тепер покладено на надавача соціальних послуг, якщо місцеві органи влади делегували йому такі повноваження.

"Головне в кризовій ситуації - якомога швидше розпочати надання допомоги, щоб людина у найкоротший термін отримала дах над головою, одяг, харчування, транспортні, консультаційні послуги, психологічну підтримку, догляд", - додали в Мінсоцполітики.