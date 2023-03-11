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Все решается за сутки. Как оформить уход за родственником в условиях эвакуации

Фото: как оформить уход за родственником в условиях эвакуации (УНИАН)
Автор: Наталия Гурковская

Родственники, эвакуируясь на безопасную территорию, могут оформить социальный уход, например, за своей слабой бабушкой, которую вывезли в тыловую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитики.

"И услугу стационарного ухода, и любую другую социальную услугу в период военного положения можно получить по месту обращения, независимо от зарегистрированного или задекларированного места жительства", - говорится в сообщении.

В частности, упрощенный механизм предоставления социальных услуг экстренно разработан Минсоцполитики, действует с апреля.

"В условиях военного времени все решается в течение одних суток. Эвакуированного с опасной территории человека, потерявшего умение к самообслуживанию, примут на уход в социальное учреждение только по его заявлению или заявлению сопровождающего его человека", - говорят в ведомстве.

Оформление медицинской карты, перевод пенсии, получение справки о доходах, восстановление документов, удостоверяющих личность, теперь возложено на поставщика социальных услуг, если местные органы власти делегировали ему такие полномочия.

"Главное в кризисной ситуации - как можно скорее начать оказание помощи, чтобы человек в кратчайшие сроки получил крышу над головой, одежду, питание, транспортные, консультационные услуги, психологическую поддержку, уход", - добавили в Минсоцполитики.

Как сообщалось, Минреинтеграции предлагает ввести принудительную эвакуацию детей с их родителями из зон активных боевых действий. При этом от такой эвакуации нельзя будет отказаться.

Напомним, в полиции сообщили, что в Бахмуте остается менее 40 детей, их эвакуация продолжается.

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