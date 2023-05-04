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Решит ОВА. Гуменюк рассказала, введут ли затяжной комендантский час до 9 мая в Одессе

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Одесса, Четверг 04 мая 2023 16:18
Решит ОВА. Гуменюк рассказала, введут ли затяжной комендантский час до 9 мая в Одессе Фото: Наталья Гуменюк, пресс-секретарь Сил обороны юга Украины (Владислав Красинский, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Одесские военные предоставили рекомандации властям города по мерам на 9 мая. Однако окончательное решение о введении длительного комендантского часа будет решать именно власть.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы предоставили соответствующие рекомендации местным властям. Все же принимать решение должна областная военная администрация. Какое решение будет, они его провозгласят. На данном этапе не имеем от них ответа", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, данные рекомендации касаются ограничения скопления людей, а также дополнительного усиления. При этом ограничение передвижения гражданских в городе в течение 9 мая не предоставлялось.

Напомним, в Херсоне введут круглосуточный комендантский час, который продлится с 20:00 5 мая до 6:00 8 мая.

Кроме того, в Херсоне до конца мая должна заработать система оповещения.

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Одесса Комендантский час Война России против Украины
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