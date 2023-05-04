Решит ОВА. Гуменюк рассказала, введут ли затяжной комендантский час до 9 мая в Одессе

Одесские военные предоставили рекомандации властям города по мерам на 9 мая. Однако окончательное решение о введении длительного комендантского часа будет решать именно власть.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"Мы предоставили соответствующие рекомендации местным властям. Все же принимать решение должна областная военная администрация. Какое решение будет, они его провозгласят. На данном этапе не имеем от них ответа", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, данные рекомендации касаются ограничения скопления людей, а также дополнительного усиления. При этом ограничение передвижения гражданских в городе в течение 9 мая не предоставлялось.