Вирішили закидати все тілами. Окупант поскаржився другу на ставлення командування (перехоплення)

Російський військовий з Донецького напрямку поскаржився у телефонній розмові з товаришем на своє командування. Він розповів, що воно ставиться до підлеглих, як до розхідного матеріалу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.
Він розповів, що командування намагається поповнити ряди окупантів за допомогою нещодавно мобілізованих росіян. Окрім цього він висловив обурення щодо кадрових перестановок у підрозділі.
"Узяли та розмолотили злагоджений підрозділ. Ну, в принципі те, чим вони й займалися, розмолотити повністю в мотлох бойові підрозділи", - сказав він.
За його словами, російське командування використовує солдат як м'ясо і планує закидати ними поле бою. У розмові він поскаржився, що росіяни самі ж намагаються розбити свої війська, однак він не розуміє навіщо це.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Луганській області окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення. Зокрема, у населених пунктах Сватівського району загарбники відключили банкомати, зобов'язавши жителів отримувати соцвиплати з "рук".
Також раніше ми писали, що росіяни виплачують "пенсії" та інші "соцвиплати" на окупованих територіях України лише власникам паспортів РФ.
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