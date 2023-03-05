Вирішили закидати все тілами. Окупант поскаржився другу на ставлення командування (перехоплення)

Російський військовий з Донецького напрямку поскаржився у телефонній розмові з товаришем на своє командування. Він розповів, що воно ставиться до підлеглих, як до розхідного матеріалу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки МО України.

Він розповів, що командування намагається поповнити ряди окупантів за допомогою нещодавно мобілізованих росіян. Окрім цього він висловив обурення щодо кадрових перестановок у підрозділі.

"Узяли та розмолотили злагоджений підрозділ. Ну, в принципі те, чим вони й займалися, розмолотити повністю в мотлох бойові підрозділи", - сказав він.

За його словами, російське командування використовує солдат як м'ясо і планує закидати ними поле бою. У розмові він поскаржився, що росіяни самі ж намагаються розбити свої війська, однак він не розуміє навіщо це.