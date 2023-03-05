Решили забрасывать все телами. Оккупант пожаловался другу на отношение командования (перехвата)

Российский военный из Донецкого направления пожаловался в телефонном разговоре с товарищем на свое командование. Он рассказал, что оно относится к подчиненным, как к расходному материалу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки МО Украины.

Он рассказал, что командование пытается пополнить ряды окупантов с помощью недавно мобилизованных россиян. Кроме этого, он выразил возмущение кадровыми перестановками в подразделении.

"Взяли и размолотили слаженное подразделение. Ну, в принципе то, чем они и занимались, размолотить полностью в хлам боевые подразделения", - сказал он.

По его словам, российское командование использует солдат в качестве мяса и планирует забрасывать ими поле боя. В разговоре он посетовал, что россияне сами же пытаются разбить свои войска, однако он не понимает, зачем это.