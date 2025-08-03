Без вирішення проблеми боргів енергосектор не зможе відновитися, - експерт

Системна заборгованість на енергетичному ринку залишається невирішеною з 1990-х років і становить серйозну загрозу для функціонування галузі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Всеукраїнської енергетичної асамблеї, ексміністр палива та енергетики Івана Плачкова.

"Я став міністром в першу каденцію, це був 99-й рік. У нас були дуже великі борги на енергоринку, заборгованість і так далі. І, на жаль, до сьогоднішнього дня ми не вирішили цю проблему. Вони накопичуються, вони накопичуються. І немає такої політичної волі у керівництва держави для того, щоб ми вирішили це питання", сказав Плачков.

За його словами, через постійні вибори та електоральний тиск тарифи на електроенергію не відповідають реальній вартості ресурсу, що призводить до дисбалансів на ринку.

"У нас тарифи на електроенергію, знаєте, вони складаються через політичну складову. У нас постійно вибори, Верховна Рада, президента, Верховна Рада, змінюються революції і так далі… Через електоральну складову, навіть і зараз», — наголосив експерт.

Плачков нагадав, що в 2016 році вдалося частково вирішити подібну кризу, запровадивши механізм фіксації та реструктуризації боргів, який дозволив розв’язати до 70% проблем.

"Наприклад, ми фіксуємо всі борги. І як би обнуляємо. І кажемо, з завтрашнього дня ми відпускаємо тарифи. Для населення, для всіх. А з завтрашнього дня ціни коштують скільки коштують. Нема там цих дотацій по різницях. І йдемо далі. А оці борги, ми їх фіксуємо", - пояснив він.

На його думку, першим кроком до оздоровлення ринку має бути приклад з боку самої держави.

"Першим повинна показати приклад держава. Вона повинна розплатитися по всім своїм боргам. А потім вже вимагати у всіх, щоб вони платили", підкреслив він.

Раніше Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) висловила сподівання на продовження системної співпраці між державою та бізнесом у сфері енергетичної політики. Серед першочергових ініціатив, які компанії-члени ЄБА рекомендують взяти до уваги, - подолання історичних заборгованостей в енергетичному секторі, зокрема на балансуючому ринку.