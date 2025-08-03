Без решения проблемы долгов энергосектор не сможет восстановиться, - эксперт

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министра топлива и энергетики Ивана Плачкова.

"Я стал министром в первую каденцию, это был 99-й год. У нас были очень большие долги на энергорынке, задолженность и так далее. И, к сожалению, до сегодняшнего дня мы не решили эту проблему. Они накапливаются, они накапливаются. И нет такой политической воли у руководства государства для того, чтобы мы решили этот вопрос", сказал Плачков.

По его словам, из-за постоянных выборов и электорального давления тарифы на электроэнергию не соответствуют реальной стоимости ресурса, что приводит к дисбалансам на рынке.

"У нас тарифы на электроэнергию, знаете, они складываются из-за политической составляющей. У нас постоянно выборы, Верховная Рада, президента, Верховная Рада, меняются революции и так далее... Через электоральную составляющую, даже и сейчас", - подчеркнул эксперт.

Плачков напомнил, что в 2016 году удалось частично решить подобный кризис, введя механизм фиксации и реструктуризации долгов, который позволил решить до 70% проблем.

"Например, мы фиксируем все долги. И как бы обнуляем. И говорим, с завтрашнего дня мы отпускаем тарифы. Для населения, для всех. А с завтрашнего дня цены стоят сколько стоят. Нет там этих дотаций по разницам. И идем дальше. А эти долги, мы их фиксируем", - пояснил он.

По его мнению, первым шагом к оздоровлению рынка должен быть пример со стороны самого государства.

"Первым должно показать пример государство. Оно должно расплатиться по всем своим долгам. А потом уже требовать у всех, чтобы они платили", подчеркнул он.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) выразила надежду на продолжение системного сотрудничества между государством и бизнесом в сфере энергетической политики. Среди первоочередных инициатив, которые компании-члены ЕБА рекомендуют принять во внимание, - преодоление исторических задолженностей в энергетическом секторе, в частности на балансирующем рынке.