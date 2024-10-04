Вирішення проблеми боргів в енергетиці допоможе зберегти енергосистему, - експерт

"Одним із кроків для збереження цілісності енергосистеми України є вирішення боргової проблеми на ринках електроенергії та природного газу, поліпшення інвестиційного клімату завдяки зміні моделі функціонування цих ринків для досягнення market coupling", - написав він.



Омельченко наголосив, що через небажання уряду впровадити європейську модель ринку Україна втратила можливість за ці роки збудувати мінімум 7 ГВт ВДЕ-генерації та до 2 ГВт балансуючих потужностей на базі газових електростанцій.



"З цієї ж причини, всі нові урядові плани з розбудови децентралізованої генерації покриті туманом невизначеності", - підкреслив експерт.



Раніше народна депутатка Інна Совсун заявляла, що запровадження market coupling (об’єднання європейського та українського енергетичних ринків – ред.) не збільшить вартість електричної енергії на українському енергоринку.