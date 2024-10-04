RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Решение проблемы долгов в энергетике поможет сохранить энергосистему, - эксперт

Фото: решение проблемы долгов в энергетике поможет сохранить энергосистему, (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Необходимо решить проблему долгов на рынке электроэнергии и газа, чтобы сберечь целостность энергосистемы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

"Одним из шагов по сохранению целостности энергосистемы Украины является решение долговой проблемы на рынках электроэнергии и природного газа, улучшение инвестиционного климата благодаря изменению модели функционирования этих рынков для достижения market coupling", - написал он.

Омельченко подчеркнул, что из-за нежелания правительства внедрить европейскую модель рынка Украина потеряла возможность за эти годы построить минимум 7 ГВт ВИЭ-генерации и до 2 ГВт балансирующих мощностей на базе газовых электростанций.

"По этой же причине все новые правительственные планы по развитию децентрализованной генерации покрыты туманом неопределенности", - подчеркнул эксперт.

Ранее народная депутат Инна Совсун заявляла, что введение market coupling (объединение европейского и украинского энергетических рынков – ред.) не увеличит стоимость электрической энергии на украинском энергорынке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия