Вирішення боргової кризи в енергетиці сприятиме розвитку вітроенергетики в Україні, - інвестори

Розвиток напрямку вітроенергетики в Україні залежить від вирішення державними органами влади існуючих проблем та недосконалостей, з якими доводиться мати справу інвесторам у відновлювану енергетику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Української вітроенергетичної асоціації.

"Подальший розвиток вітрової енергетики та будівництво десятків нових потужностей напряму залежить від вирішення чи врегулювання досі існуючих недосконалостей і проблем на ринку", - йдеться в повідомленні асоціації.

Як зазначає голова правління Андрій Конеченков, регуляторні умови на вітроенергетичному ринку залишаються недосконалими, а виробники електроенергії з ВДЕ все ще чекають погашення заборгованості за поставлену електроенергію.

За даними УВЕА, сьогодні частка вітрової енергетики у загальному балансі національного сектору ВДЕ становить 21,7% і залишається другою за величиною після частки сонячної енергетики. Загалом, загальна встановлена потужність сектору ВДЕ в Україні становить 10,8 ГВт.

В той же час, станом на кінець 2023 року, безпосередньо генерували електроенергію лише 583,8 МВт ВЕС, оскільки 71% вітрових потужностей все ще залишаються на тимчасово окупованих територіях і не постачають «зелену» електроенергію в ОЕС України.

"Згідно зі стратегічними планами Міністерства енергетики України, до 2032 року очікується доведення загальної встановленої вітроенергетичної потужності до 10 ГВт, що, за оцінками УВЕА, є цілком здійсненним завданням зважаючи на загальну кількість тих проєктів, які вже готові до будівництва чи в процесі девелопменту", - зазначили в асоціації.

Як повідомлялося, галузь відновлюваної енергетики в Україні потребує повного погашення старих боргів за 2022-2023 роки та заходів від держави, щоб вони не накопичувалися в подальшому, вважає Ігор Тинний, співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики.