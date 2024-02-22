Разрешение долгового кризиса в энергетике будет способствовать развитию ветроэнергетики в Украине, - инвесторы

Развитие направления ветроэнергетики в Украине зависит от решения государственными органами власти существующих проблем и несовершенств, с которыми приходится сталкиваться с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Дальнейшее развитие ветровой энергетики и строительство десятков новых мощностей напрямую зависит от решения или урегулирования существующих несовершенств и проблем на рынке", - говорится в сообщении ассоциации.

Как отмечает председатель правления Андрей Конеченков, регуляторные условия на ветроэнергетическом рынке остаются несовершенными, а производители электроэнергии по ВИЭ все еще ждут погашения задолженности за поставленную электроэнергию.

По данным УВЭА, сегодня доля ветровой энергетики в общем балансе национального сектора ВИЭ составляет 21,7% и остается второй по величине после доли солнечной энергетики. В целом общая установленная мощность сектора ВИЭ в Украине составляет 10,8 ГВт.

Вместе с тем, по состоянию на конец 2023 года, непосредственно генерировали электроэнергию только 583,8 МВт ВЭС, поскольку 71% ветровых мощностей все еще остаются на временно оккупированных территориях и не поставляют «зеленую» электроэнергию в ОЭС Украины.

"Согласно стратегическим планам Министерства энергетики Украины, к 2032 году ожидается доведение общей установленной ветроэнергетической мощности до 10 ГВт, что, по оценкам УВЕА, является вполне выполнимой задачей ввиду общего количества тех проектов, которые уже готовы к строительству или в процессе девелопмента", – отметили в ассоциации.

Как сообщалось, отрасль возобновляемой энергетики в Украине нуждается в полном погашении старых долгов за 2022-2023 годы и мер от государства, чтобы они не накапливались в дальнейшем, считает Игорь Тынный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.