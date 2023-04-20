Вирішення боргової кризи дозволить і надалі постачати електроенергію для населення, - "Черкасиенергозбут"

"Держпідприємство "Гарантований покупець" заборгувало нам за послуги згідно ПСО. У нас відповідно виникла заборгованість перед іншими учасниками ринку. У всіх постачальників універсальних послуг ситуація аналогічна", - зазначив він.

За словами Самойленко, для вирішення проблеми боргової кризи на ринку необхідний комплексний підхід. Він може полягати у підвищенні ціни на електричну енергію, що сьогодні в рази нижча від ринкової і доопрацювання механізму ПСО для його виконання в повному обсязі.

"Потрібно враховувати всі напрями і проблеми які є. Треба балансувати між підвищенням ціни, щоб зменшити на учасників ринку навантаження щодо спецобов’язків і при цьому виконувати ПСО для населення - знайти можливість для фінансування тої різниці, яка буде (щодо ринкової ціни, - ред.)", - зауважив Самойленко.

Нагадаємо, постачальники універсальних послуг (ПУП) просять уряд, НКРЕКП та РНБО не допустити колапсу на ринку електроенергії внаслідок критичної боргової кризи.

Звернення до влади підписали 18 постачальників, які просять вжити заходів для повних і своєчасних розрахунків за послуги забезпечення доступності електрики населенню.