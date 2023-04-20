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Разрешение долгового кризиса позволит и дальше поставлять электроэнергию для населения, - "Черкассыэнергосбыт"

Фото: решение долгового кризиса позволит и дальше поставлять электроэнергию для населения (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Решить вопрос задолженности перед поставщиками электроэнергии для населения (поставщиками универсальных услуг) может помочь пересмотр цен на электроэнергию и действенный механизм возложения специальных обязанностей на энергорынке (ПСО), что позволит обеспечивать льготный тариф на электричество для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора "Черкассыэнергосбыт" Руслана Самойленко.

"Госпредприятие "Гарантированный покупатель" задолжало нам за услуги согласно ПСО. У нас, соответственно, возникла задолженность перед другими участниками рынка. У всех поставщиков универсальных услуг ситуация аналогичная", - отметил он.

По словам Самойленко, для разрешения проблемы долгового кризиса на рынке необходим комплексный подход. Он может заключаться в повышении цены на электрическую энергию, что сегодня в разы ниже рыночной и доработки механизма ПСО для его выполнения в полном объеме.

"Нужно учитывать все направления и проблемы, которые есть. Надо балансировать между повышением цены, чтобы уменьшить на участников рынка нагрузку по спецобязанностям и при этом выполнять ПСО для населения - найти возможность для финансирования той разницы, которая будет (относительно рыночной цены, - ред.)", - заметил Самойленко.

Напомним, поставщики универсальных услуг (ПУУ) просят правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса.

Обращение к власти подписали 18 поставщиков, которые просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению.

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Электроэнергия