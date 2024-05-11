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Вирішальний триочковий оборонця "Індіани" з-під лідера "Нікс": момент дня в НБА

Фото: Ендрю Нембхард доклався до перемоги над "Нью-Йорком" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорців

Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився плеймейкер "Індіани Пейсерс" Ендрю Нембхард.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Канадець вирішив долю протистояння з "Нью-Йорком" на домашній арені. За рівного рахунку на останніх секундах він виконав влучний кидок із-за "дуги" через руки Брансона.

Зрештою, "Пейсерс" дотиснули "Нікс" (111:106). Тепер "Індіана" розмочила рахунок у півфінальній серії Східної конференції (1:2). Наступний матч знову прийме Індіанаполіс.

Найрезультативнішим на паркеті став оборонець "Нью-Йорка" Донте Дівінченцо. Він набрав 35 очок. Натомість Нембхард додав 5 пунктів у скарбничку "Пейсерс", а також зробив 5 підбирань і віддав 6 передач.

 

 

Хто такий Ендрю Нембхард

Уродженець провінції Онтаріо, на університетському рівні виступав у складі "Флорида Гейторс" і "Гонзага Бульдогс". На драфті НБА-2022 обраний "Індіаною" під 31-м номером.

Зарекомендував себе в Літній лізі НБА та отримав 4-річний контракт новачка на 8,6 млн доларів. Посеред дебютного сезону взяв участь у Матчі зірок, які сходять, асоціації. Захищав кольори юнацьких команд Канади та здобув "срібло" ФІБА Америк-2018 на рівні U-18.

Молодший брат – 21-річний Раян Нембхард – торік приєднався до "Гонзаги". За підсумками сезону потрапив до першої символічної збірної Заходу Національної асоціації студентського спорту (NCAA).

До слова, напередодні форвард "Оклахоми" Вільямс очолив хіт-парад моментів із путбеком проти "Далласа".

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