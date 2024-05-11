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Решающий трехочковый защитника "Индианы" из-под лидера "Никс": момент дня в НБА

Фото: Эндрю Нембхард приложился к победе над "Нью-Йорком" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации оказался плеймейкер "Индианы Пэйсерс" Эндрю Нембхард.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Канадец решил судьбу противостояния с "Нью-Йорком" на домашней арене. При равном счете на последних секундах он исполнил точный бросок из-за "дуги" через руки Брансона.

В конце концов "Пэйсерс" дожали "Никс" (111:106). Теперь "Индиана" размочила счет в полуфинальной серии Восточной конференции (1:2). Следующий матч снова примет Индианаполис.

Самым результативным на паркете стал защитник "Нью-Йорка" Донте Дивинченцо. Он набрал 35 очков. В свою очередь Нембхард добавил 5 пунктов в копилку "Пэйсерс", а также сделал 5 подборов и отдал 6 передач.

 

 

Кто такой Эндрю Нембхард

Уроженец провинции Онтарио, на университетском уровне выступал в составе "Флорида Гейторс" и "Гонзага Бульдогс". На драфте НБА-2022 выбран "Индианой" под 31-м номером.

Зарекомендовал себя в Летней лиге НБА и получил 4-летний контракт новичка на 8,6 млн долларов. Посреди дебютного сезона принял участие в Матче восходящих звезд ассоциации. Защищал цвета юношеских команд Канады и завоевал "серебро" ФИБА Америк-2018 на уровне U-18.

Младший брат – 21-летний Райан Нембхард – в прошлом году присоединился к "Гонзаге". По итогам сезона попал в первую символическую сборную Запада Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

К слову, накануне форвард "Оклахомы" Уильямс возглавил хит-парад моментов с путбэком против "Далласа".

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