Вирішальний тиждень? Як триває підготовка до зустрічі Трампа з Путіним на Алясці

Цього тижня, 15 серпня, очікується зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна. Обговорюється і можлива участь у саміті українського президента Володимира Зеленського.

РБК-Україна розповідає про деталі зустрічі та її можливий порядок денний.

Головне:

Чого очікують від зустрічі США та Росія?

Як відбувається підготовка до саміту?

Які питання плануються до обговорення та чи є шанси на прогрес?

Як готують зустріч

Підготовка до зустрічі Трампа і Путіна розпочалася після чергового візиту спецпредставника президента США Стівена Віткоффа у Москву 6 серпня. На ній американський посадовець обговорив з Путіним перспективи закінчення російсько-української війни. Трамп назвав перемовини "продуктивними".

Серед можливих місць зустрічі у західних медіа фігурували Рим, Будапешт, Мінськ Об'єднані Арабські Емірати, але зрештою сторони обрали Аляску – американський штат в арктичних широтах біля берегів РФ, що колись був частиною Російської імперії.

"Росія та США – близькі сусіди, тож цілком логічно, що саміт лідерів відбудеться на Алясці", – заявив помічник президента Росії Юрій Ушаков.

На Алясці є кілька міст, які можуть слугувати майданчиком для зустрічі: столиця штату Джуно, а також найбільше місто – Анкорідж. Яке з них прийме саміт, стане відомо пізніше.

Що саме відіграло ключову роль у виборі для переговорів саме Аляски, невідомо. Проте, очевидно, що до уваги брали кілька чинників.

Перший – логістичний. Трампу не потрібно буде здійснювати довгий переліт через океан у Європу. Путіну добиратися до Аляски дещо довше, проте американський штат все одно знаходиться поряд із Росією.

Другий чинник – безпековий. Штати не визнають Римський статут про створення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Тож на Алясці російському диктатору нічого не загрожує.

Порядок денний зустрічі

Саміт на Алясці буде першою особистою зустріччю Путіна із президентом США з 2021 року – коли російський диктатор зустрічався із Джо Байденом у Швейцарії, за вісім місяців до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Очікується, що Трамп і Путін під час саміту зосередяться на обговоренні варіантів врегулювання російсько-української війни. Втім, конкретні деталі поки що тільки напрацьовуються.

Раніше Трамп зазначив, що для досягнення миру Зеленському доведеться "щось підписати". За його словами, планується обмін територіями, який нібито буде вигідним для обох сторін. Проте цей "обмін" із Росією стосуватиметься виключно українських земель.

Зеленський у відповідь наголосив, що всі партнери повинні усвідомлювати, що означає гідний мир, і що саме Росія має припинити війну.

"Відповідь на українське територіальне питання вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", – заявив Зеленський.

Низка американських та європейських медіа повідомляє про різноманітні формати можливого обміну територіями, однак розділити російські вкиди, американське зондування громадської думки чи просто намагання поспекулювати на цій темі немає можливості. Тож дуже ймовірно, що конкретні деталі будуть обговорювати та зводити до "спільного знаменника" безпосередньо на Алясці.

Крім того, Росія хотіла б розширити коло тем для розмови з Трампом. Так, російський переговорник Кирило Дмитрієв у соцмережі X запропонував США та Росії "співпрацювати над питаннями довкілля, інфраструктури та енергетики в Арктиці та за її межами".

Нічого про Україну без України

NBC News повідомляє, що США розглядають можливість запросити на Аляску також президента України Володимира Зеленського. За словами американського високопосадовця та трьох осіб, ознайомлених із внутрішніми дискусіями, така опція "обговорюється", проте візит ще не затверджено, і не зрозуміло, чи Зеленський зрештою приїде до Аляски для зустрічей.

"Президент (Трамп - ред.) залишається відкритим до тристороннього саміту з обома лідерами. Наразі Білий дім зосереджується на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент Путін", – зазначило джерело NBC News.

В контексті зустрічі Трампа з Путіним для України ключовим залишається завдання – донести до США думку, що Росія, судячи із риторики російських спікерів, повернулася до своєї попередньої тактики затягування часу та висунення Україні завідомо нереалістичних умов. Відповідно, щодо Кремля потрібно і надалі застосовувати тиск.

Контакти між Україною, Європою та США в цьому контексті тривають. Зокрема, на вихідних у Лондоні відбулася зустріч за участі віце-президента США Джей Ді Венса, міністра закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі, секретаря РНБО України Рустема Умєрова та голови Офісу президента України Андрія Єрмака. На зустрічі також були присутні безпекові представники Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії та Польщі.

Згідно з анонсами, консультації між США, Україною та Європою, а також підготовка до зустрічі з Путіним триватиме весь тиждень. Як і пошук аргументів на користь тиску на Кремль, якщо зустріч на Алясці нічим не завершиться. А поки що це один з ймовірних сценаріїв.